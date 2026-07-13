«До понедельника»: фитнес-эксперт раскрыл, как перестать откладывать спорт

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Важно помнить, что пропущенная тренировка — это еще не провал.

Отсрочка занятий спортом «до понедельника» — это защитная реакция психики, которая пытается избежать дискомфорта от тренировок. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал фитнес-эксперт и тренер Эмиль Халимов.

По его словам, ожидание красивой даты дает мозгу иллюзию контроля: человек лежит на диване, но уже чувствует себя тем, у кого есть план.

«Понедельник кажется удобной точкой старта, потому что психика любит красивые рубежи. Кажется, что с чистой даты начать легче. На деле мозг просто выторговывает себе отсрочку. Спорт связан в голове с усилием, потным лицом, чужими взглядами в зале, и психика заранее уводит нас от этих ощущений», — поделился эксперт.

Чтобы перестать прокрастинировать, тренер посоветовал отказаться от амбициозных целей в виде абонемента на год или минус 15 килограммов, которые пугают мозг и заставляют его избегать действий. Вместо этого нужно договориться о минимальной нагрузке прямо сейчас — например, о десяти минутах приседаний или растяжки.

Эксперт порекомендовал привязывать новую привычку к старой, например, приседать после утреннего кофе, готовить спортивную форму с вечера и класть ее на видное место, заниматься дома, чтобы убрать лишние препятствия вроде дороги до зала.

Кроме того, Халимов подчеркнул, что пропущенная тренировка — это не провал. Если занятие сорвалось, то не нужно бросать спорт из-за внутреннего критика — следующая тренировка просто должна быть ближайшей по расписанию.

«Пропустили день, значит, просто пропустили день. Следующая тренировка — ближайшая по расписанию, и подойдет любая среда, пятница или суббота. Когда движение перестает быть экзаменом, который можно завалить, оно становится частью жизни», — заключил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, плавание может помочь с избавлением от лишних кило при регулярных и правильно выстроенных тренировках — важны режим, длительность и нагрузка. Например, самыми эффективными стилями плаваниями считаются кроль на спине и баттерфляй.

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