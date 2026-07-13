США начали новую серию ударов по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

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В Вашингтоне заявили, что операция направлена на ослабление возможностей Тегерана атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив.

Вооруженные силы США начали наносить новые удары по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

В командовании заявили, что главная цель операции — лишить Иран возможности атаковать гражданские и торговые суда в акватории Ормузского пролива.

По данным CENTCOM, приказ о проведении ударов отдал президент США и верховный главнокомандующий Дональд Трамп. В Вашингтоне подчеркнули, что действия американских военных должны «привлечь иранские силы к ответственности» и обеспечить безопасность судоходства в регионе.

На фоне очередного витка эскалации генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возобновлением боевых действий между США и Ираном. Он призвал стороны отказаться от дальнейшего применения силы, вернуться к переговорам и урегулировать разногласия дипломатическим путем.

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