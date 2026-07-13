Кто лжет? Конный клуб ответил на требование клиентки о выплате компенсации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Владелица конного клуба обвинила 24-летнюю Арину в симуляции перелома позвонка ради денег.

Пострадавшая во время конной прогулки 24-летняя Арина получила лишь незначительные ушибы и ссадины, а не перелом позвоночника. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала владелица конного клуба Мария Кузнецова.

По ее словам, перед прогулкой клиентка прошла инструктаж, подписала документы о технике безопасности, а после того как лошадь дернулась при посадке, получила небольшие царапины, после чего самостоятельно продолжила прогулку.

«При посадке на лошадь уже мы понимали, что Арина не совсем владеет своим телом, потому что она, так скажем, повышенного телосложения. Перед тем как оказать услугу выхода в поля или сад, так как мы понимаем, что там очень много насекомых, слепней, оводов в летний период времени, мы запрыскиваем лошадь репеллентами и клиентов в том числе, чтобы клиентам было комфортно. <…> Арина скатилась на попу, повредив себе локоть царапиной. Она смеялась, она шутила. Инструкторы конного клуба оказали клиенту первую медицинскую помощь», — рассказала директор конного клуба.

После того как девушке оказали первую помощь, она самостоятельно покинула клуб, а позже предоставила результаты МРТ с диагнозом «ушиб мягких тканей» и потребовала денежную компенсацию.

Владелица заявила, что последующие утверждения клиентки о переломе позвоночника не соответствуют действительности и не подтверждаются обстоятельствами происшествия.

Она считает претензии попыткой получить деньги и навредить репутации клуба, подчеркивая, что все услуги оказывались с соблюдением мер безопасности, а верховая езда сама по себе остается травмоопасным видом активности.

«Сначала она требовала нам возместить МРТ. <…> Через неделю Арина попросила нас 25 тысяч рублей, пригрозив нам судом и размещением информации во всех СМИ, где она расскажет о том, что мы очень плохой конный клуб и к нам приходить не надо», — добавила Мария Кузнецова.

Как ранее писал 5-tv.ru, 24-летняя жительница Нижнего Новгорода Арина собирается подать в суд на конный клуб. Во время прогулки лошадь, испугавшаяся спрея от насекомых, сбросила девушку, из-за чего та, по ее словам и заключению МРТ, получила компрессионный перелом шейного позвонка со смещением, и теперь нуждается в операции. Руководство клуба отказалось оплачивать лечение, предложив лишь скидку 20% и объяснив травму тем, что «лошадь — не автобус».

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