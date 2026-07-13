Фото, видео: www.globallookpress.com/Anvar Galeev; 5-tv.ru

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Администрация конного клуба отказалась компенсировать дорогостоящее обследование. Не помог и юрист от организации.

Жительница Нижнего Новгорода 24-летняя Арина готовит судебный иск к конному клубу на базе отдыха после того, как получила перелом шейного позвонка во время прогулки с животным. По ее словам, руководство организации отказалось компенсировать расходы на лечение. Об этом она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru.

Инцидент произошел 2 июля. После краткого инструктажа в виде «трех предложений, что лошадь нельзя дергать за хвост и совать ей руки в рот» и выдачи шлемов Арине и ее подруге, сотрудники заверили, что девушке досталась спокойная лошадь.

Однако, когда животное начали обрабатывать спреем от насекомых, лошадь испугалась, резко дернулась и сбросила ее. Пытаясь удержаться за седло, девушка упала, ударившись головой, лицом, бедром и рукой, а также получив рану на предплечье.

«Сначала, когда она начала брыкаться, я держалась, схватилась ей за шею, обняла ее. И после этого я не удержалась и, собственно, улетела с нее. После того как я встала, я, собственно, ничего не поняла. И когда я встала, у меня была большая рана на левом предплечье. Я попросила мне ее обработать. Мне сказали: „Ну что, поехали дальше?“. Я говорю: „Ну, не знаю, наверное“. Сказали, что главное правило всадника — это сесть на лошадь после того, как ты с нее упал», — рассказала девушка.

Вместо вызова медиков клуб ограничился обработкой раны и скидкой в 20%, объяснив падение тем, что «лошадь — не автобус».

На следующий день из-за сильных болей пострадавшая обратилась в больницу. МРТ выявило компрессионный перелом пятого шейного позвонка со смещением костного фрагмента, который давит на спинной мозг. Теперь девушке грозит хирургическая операция. ИЗВЕСТИЯ



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Отправив соответствующие фотографии повреждений в конный клуб, директор организации сначала пообещала оплатить дорогостоящее обследование, но через несколько дней уже отказалась переводить деньги, отправив девушку к юристам.

«Я просила скинуть реквизиты. Прошло три дня, я написала, и мне сказали, что они не видят никаких оснований для того, чтобы возместить мне сумму, потому что на них подали иск на большую сумму денег за название. На все мои остальные попытки как-то мирно урегулировать этот вопрос у меня ничего не получалось», — поделилась 24-летняя пострадавшая.

При этом администрация утверждает, что изучила записи с камер видеонаблюдения. По их словам, на видео четко прослеживается, что Арина покидала клуб в хорошем настроении без видимых травм.

В ответ девушка зафиксировала побои у травматолога, обратилась в полицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу для подготовки к суду. Кроме того, пострадавшая отметила, что столкнулась с публичными обвинениями и критикой в социальных сетях.

«Мне продолжают написывать со стороны конного клуба, что я прикрепляю какие-то не такие фотографии, хотя фотографии прикрепляю вообще не я, а люди, которые ведут паблик, я к ним вообще никакого отношения не имею», — добавила девушка.

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