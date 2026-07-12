В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в баре

В Бангкоке вспыхнул пожар в баре, 27 человек погибли

Фото: www.globallookpress.com/Teera Noisakran

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Спасателям понадобилось не менее получаса, чтобы взять огонь под контроль.

Мощный пожар вспыхнул в одном из баров Бангкока, в результате которого погибли не менее 27 человек. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

Трагедия произошла около 22:00 по московскому времени. На видео, опубликованном в интернете спасателями, видно, как из дверей заведения вырывается огромное пламя и густой черный дым, а посетители пытаются спастись.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул прибыл на место происшествия и подтвердил гибель 27 человек. Он также сообщил, что несколько пострадавших экстренно доставили в больницы.

По его словам, причины произошедшего устанавливаются. Спасателям понадобилось не менее получаса, чтобы взять огонь под контроль. На фотографиях с места событий запечатлен выгоревший интерьер паба с обгоревшей мебелью.

Как ранее писал 5-tv.ru, на свиноферме в деревне Кипчак в Пермском крае произошел пожар в результате которого погибли 4150 свиней. На место происшествия прибыли более 40 пожарных и 16 единиц специальной техники. Пожар распространился на 4,5 тысячи квадратных метров.

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