Около 30 туристов отравились в пятизвездочном отеле в Турции
Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Инцидент произошел в курортном городе Кушадасы.
Около 30 туристов были госпитализированы с симптомами отравления в пятизвездочном отеле города Кушадасы в Турции. Об этом сообщает портал Yenicag Gazetesi.
Пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру. В отель были оперативно направлены бригады скорой помощи, туристов госпитализировали в ближайшие медучреждения.
На место также прибыли сотрудники полиции, ведется расследование. Сообщалось, что оперативные службы взяли воды и пищевых продуктов, которые сервировали во время приемов пищи в отеле. Точная причина предполагаемого отравления будет установлена после получения результатов лабораторных исследований.
Накануне же, в стране неподалеку от Стамбула зафиксировали микроземлетрясения — колебания регистрировали в центральной части впадины Мраморного моря на глубине от шести до девяти километров. Сейсмологи оценили вероятность мощного катаклизма. Ученые пришли к мнению, что за развитием ситуации необходимо внимательно следить.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.