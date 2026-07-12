Беспилотник ВСУ атаковал направлявшийся в Москву рейсовый автобус в ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Есть пострадавшие.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Стаханов — Москва в ЛНР. Об этом сообщал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей. В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус „Стаханов — Москва“, который следовал в столицу страны», — написал Пасечник.

В автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. Предварительно, сообщается о двух пострадавших — женщинах, которых оперативно доставили в ближайшее медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как ранее писал 5-tv.ru, дроны ВСУ атаковали сетевой супермаркет в городе Каменке-Днепровской Запорожской области, в результате чего здание получило серьезные повреждения.

Также 12 июля в результате массированных атак со стороны Украины погиб один человек и еще трое пострадали в Белгородской области.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.