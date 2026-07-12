Выжившие после удара Ирана военные США обвинили командование в предательстве

Фото: www.globallookpress.com/Sovannara

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Речь идет об атаке на американскую базу в кувейтском порту Эш-Шуайба, которая была недостаточно защищена от дронов.

Американские военнослужащие, пережившие иранскую атаку на базу США в кувейтском порту Эш-Шуайба, заявили, что командование проигнорировало предупреждения о беспилотной угрозе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на военных и источники, знакомые с ходом внутреннего расследования.

«Если мы не усвоим уроки из этих ошибок, если мы все будем верить в одну и ту же ложь, то это случится с другим подразделением позже, и они окажутся в той же ситуации, в которой были мы», — заявил участник событий майор Стивен Рэмсботт.

Удар был нанесен еще 1 марта — на второй день военной операции США против Ирана. В результате погибли шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения армии США, еще несколько десятков получили ранения.

По словам опрошенных военнослужащих, разведка заранее предупреждала, что порт Эш-Шуайба может стать одной из целей Ирана. Они утверждают, что размещать личный состав на этом объекте не рекомендовалось, поскольку он был недостаточно защищен от атак беспилотников.

Часть источников также раскритиковала действия бригадного генерала Клинта Барнса. По их версии, во время удара он покинул здание и направился в укрытие, тогда как эвакуацией и оказанием помощи пострадавшим занимались другие офицеры и солдаты.

В армии США отказались комментировать конкретные обвинения. Внутреннее расследование уже близится к завершению, а его предварительные выводы не предполагают дисциплинарных мер в отношении командиров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран нанес удары беспилотниками по американским установкам HIMARS в Кувейте, также сообщалось о возможной гибели трех американских офицеров.

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