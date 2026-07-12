Украинская полиция готовит карательные рейды в Черниговской области

Фото: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko

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Их планируют провести в приграничных населенных пунктах против симпатизирующих России жителей.

В Черниговской области Украины готовятся карательные операции в приграничных районах с привлечением бойцов специального подразделения полиции КОРД. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, планируется задержать не менее 70 местных жителей, которых считают придерживающимися пророссийских взглядов.

«В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД», — сообщили собеседники агентства.

По их информации, сотрудники спецподразделения также ведут поиск детекторов беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается использовать при передвижении в приграничной зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия выделит средства на 50 тысяч беспилотников для Украины. В сообщении речь идет о дроне модели Shrike, которые собирает компания SkyFall непосредственно на территории Украины. Также уточняется, что эти беспилотники работают на софте американской компании Auterion.

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