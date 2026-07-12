«Совсем не ожидала»: москвичка о том, как сходство с футболистом Холандом изменило ее жизнь

Фото, видео: Reuters/Ramil Sitdikov; 5-tv.ru

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Модель отмечает, что эти перемены ей по душе.

После вирусного ролика о сходстве с норвежским футболистом Эрлингом Холандом у московской модели Анастасии Костромитиной стало больше рекламных предложений и работы. Об этом девушка рассказала агентству Reuters.

По словам модели, она не рассчитывала, что опубликованное видео станет настолько популярным. Сейчас ролик уже набрал более 100 миллионов просмотров, а его аудитория продолжает расти. Костромитина призналась, что благодаря этому ее жизнь заметно изменилась.

«Я, конечно же, совсем не ожидала, что он может так залететь, но просмотры даже продолжают расти до сих пор. У меня стало больше рекламы, больше работы, и это здорово, я считаю», — рассказала она.

Модель вспомнила, что впервые о сходстве с Холандом ей сказала подруга. Позже это начали замечать друзья и родственники, однако сама Анастасия долго не понимала, почему ее сравнивают с норвежским футболистом.

Когда в интернете появился тренд, в котором пользователи повторяли образ и мимику спортсмена, девушка решила тоже записать такое видео. В ролике, который сняла вместе с мамой, она копирует выражения лица, жесты и позы Холанда. Именно эта публикация неожиданно стала вирусной.

Видео быстро вышло за пределы русскоязычного интернета. Его начали публиковать иностранные пользователи и даже зарубежные СМИ.

Анастасия призналась, что раньше практически не интересовалась футболом, однако после неожиданной популярности стала больше следить за этим видом спорта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после неожиданной популярности Анастасия призналась, что хотела бы совместное селфи со спортсменом.

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