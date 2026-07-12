Столичный ЖК затопило фекалиями из-за кошачьего наполнителя

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Пострадавшие намерены подать в суд не только на виновника инцидента, но и на управляющую компанию, которая игнорировала регулярные жалобы.

Московский ЖК затопило фекалиями из-за кошачьего наполнителя, набившегося в стояк туалета. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Уже на протяжении трех лет жильцы комплекса на Нагатинской улице подают жалобы коммунальщикам — все это время один из их соседей сверху выбрасывает использованный наполнитель для кошачьего туалета в унитаз, из-за чего засоряется стояк.

Накануне жители дома заметили, как из-под дверей их соседей вытекает вода. Но, как оказалось, это была вовсе не она — жилплощадь была буквально затоплена фекалиями.

«В итоге, когда хозяев одной из квартир не было дома, соседи обнаружили воду, вытекающую из-под их двери. Жилье оказалось полностью затоплено экскрементами и наполнителем», — указал источник.

Пострадавшие отмечают, что уже потратили около 30 тысяч рублей, чтобы очистить полы. Им пришлось прибегнуть к услугам клинеров. Кроме того, необходимо проводить дезинфекцию, она, по имеющимся данным, обойдется еще минимум в 40 тысяч рублей. А впереди еще замена паркета, входной двери и прочее-прочее-прочее.

Пострадавшие намерены подать в суд не только на виновника инцидента, но и на управляющую компанию, которая игнорировала регулярные жалобы.

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