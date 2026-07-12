Германия выделит средства на 50 тысяч беспилотников для Украины

Reuters: Германия выделит деньги на 50 тысяч беспилотников для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

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Отмечается, что это одна из крупнейших закупок для страны за время конфликта.

Германия профинансирует до 50 тысяч ударных беспилотников для ВСУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что выделение средств осуществится в рамках одной из крупнейших закупок для страны за время конфликта. Общая сумма оценивается в 90 миллионов евро (свыше 7,8 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

В сообщении речь идет о дроне модели Shrike, которые собирает компания SkyFall непосредственно на территории Украины. Также Reuters уточняет, что эти беспилотники работают на софте американской компании Auterion.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за минувшие сутки столицу пытались атаковать около 300 дронов ВСУ. Часть из них была уничтожена на дальних подступах, 45 вражеских БПЛА непосредственно на подлете к столице.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

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