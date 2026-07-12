Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Мужчина также сбил еще одну пострадавшую, которую от серьезных травм спас муж.

В поселке Малиновка Ачинского района Красноярского края мужчина сбил на машине двух женщин, одну из них он переехал автомобилем дважды. Об этом 5-tv.ru рассказала одна из пострадавших Елена.

По словам женщины, водитель сначала спокойно общался с жителями после концерта, который проходил на площади у Дома культуры, но в какой-то момент его состояние резко изменилось.

«Человек нормальный, адекватный, подъехал. Все хорошо. Сидели, разговаривали, общались. Потом что на него нашло? Сел за руль, начали его успокаивать. Он просто сначала (врезался. — Прим. ред.) в лавочку, потом в меня, потом в подругу», — сказала пострадавшая.

От удара Елена упала и потеряла сознание. Как поделился с 5-tv.ru ее супруг Олег, он успел оттащить жену в сторону, чтобы автомобиль снова не сбил ее. В этот момент водитель дважды переехал вторую женщину Анастасию — сначала передним, а затем задним колесом, после чего скрылся.

Потерпевших госпитализировали, у Елены сотрясение мозга, а у Анастасии диагностировали переломы правой ноги, ребер и повреждения тазобедренного сустава.

«Настя в больнице, не в реанимации, но в больнице. Он просто по ней проехался два раза, а что там может быть с человеком», — сказала Елена.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что водителя, скрывшегося с места происшествия, оперативно задержали сотрудники ДПС. Правоохранители установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составили целый перечень административных протоколов, включая управление машиной в состоянии опьянения, оставление места ДТП и невыполнение требований сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобилист сбил двух детей на пешеходном переходе в Иркутске и скрылся с места аварии.

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