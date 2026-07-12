Три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ в Энергодаре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Атакован гражданский автомобиль.
В результате удара ВСУ по Энергодару погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», — написал он в личном блоге.
Глава региона также отметил, что ВСУ не давали оказать оперативную помощь пострадавшим — сохранялась угроза повторных ударов.
Балицкий выразил соболезнования родственникам погибших.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области беспилотник атаковал супермаркет. После удара в здании начался пожар, а сам объект получил серьезные повреждения.
Евгений Балицкий отметил, что в ближайшее время специалисты должны оценить масштаб ущерба и определить сроки восстановления магазина.
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