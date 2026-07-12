Фото: Reuters/Yves Herman

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В ведомстве уверены, что это не просто желание главы киевского режима.

Смена правительства Украины происходит под внешним давлением. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, решение о перестановках в украинском кабмине связано с необходимостью избавиться от кадрового «наследия» бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Этот шаг делается под давлением внешних сил и объясняется необходимостью зачистки кадрового „наследия Ермака“, который сам по себе символ коррупции», — сказал Мирошник.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах обновить состав правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Глава киевского режима предложил ей новую должность, однако какую именно — пока не уточняется.

Украинский лидер также сообщил о возможных перестановках в руководстве правоохранительных органов. Среди причин кадровых решений он назвал подготовку страны к новой зиме и договоренности с союзниками Киева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Свириденко подтвердила уход с поста главы правительства. Она заявила, что гордится работой на этой должности и готова продолжить служить украинскому государству.

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