В Подмосковье начался грибной сезон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Грибы можно будет собирать вплоть до первого снега.

В Московской области стартовал грибной сезон. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

По словам специалиста, в настоящее время в регионе начали активно появляться наиболее распространенные виды грибов.

«Сейчас в Подмосковье уже начинают идти летние грибы: сыроежки, лисички, подберезовики. Так что сезон начался уже», — сказал Дьяков.

Эксперт отметил, что собирать грибы в Подмосковье можно будет вплоть до первого снега. Кроме того, в ближайшее время ожидается более активное появление подосиновиков и маслят. По его словам, эти грибы уже встречаются в некоторых районах области, а в дальнейшем их станет значительно больше.

Отправляясь в лес, также стоит учитывать и рекомендации профильных ведомств. В Роспотребнадзоре напоминают, что собирать следует только хорошо знакомые грибы, не брать старые или поврежденные экземпляры и избегать мест рядом с дорогами и промышленными объектами. В МЧС России также советуют заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте прогулки и соблюдать меры безопасности в лесу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2027 года в России изменится порядок сбора редких грибов, занесенных в Красную книгу. Для их сбора потребуется получать специальное разрешение. Мера вводится для контроля использования охраняемых видов. Он будет применяться при проведении научных и образовательных работ, музейных сборов, а также мероприятий по восстановлению популяций редких видов.

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