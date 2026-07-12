В России пресекли серию терактов и диверсий на военных объектах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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Для атак спецслужбы Украины планировали использовать беспилотники.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила серию диверсий и терактов с использованием беспилотников, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Целями атак должны были стать объекты военной инфраструктуры, одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также военнослужащие Министерства обороны России.

Подготовка началась с заброски на беспилотниках и аэростатах специальных контейнеров с FPV-дронами и станциями управления в Брянскую область. В дальнейшем завербованные агенты перевозили разобранную технику в легковых автомобилях с прицепом к военным аэродромам «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Исполнители собирали беспилотники в арендованных гаражах.

Оперативники задержали всех причастных исполнителей и их пособников. На месте обысков силовики изъяли две мобильные наземные станции управления со встроенной взрывчаткой для самоликвидации и 24 FPV-дрона. Беспилотники были оснащены британскими, американскими, шведскими и канадскими нейросетевыми модулями, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, а масса заряда на каждом превышала один килограмм.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ также пресекла подготовку атаки на военный аэродром в Ростовской области. По данным ведомства, для удара планировали использовать 13 FPV-дронов.

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