Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Есть пострадавшие.

Четыре человека погибли, еще четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на остановку в Энергодаре. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его цитирует «Страна Росатом».

«У нас самый кровавый день в Энергодаре. Убито четыре человека: две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых тяжелый», — отметил Лихачев.

Кроме того, глава «Росатома» уточнил, что с 27 апреля 2026 года в Энергодаре погибли уже 11 гражданских, а количество раненых исчисляется десятками.

В этом ключе, печально, подчерекнул Лихачев, что только российской стороне есть дело до судеб простых жителей Энергодара.

«Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой „европолиткоректности“ либо предпочитают просто игнорировать происходящее», — заключил глава госкорпорации.

Лихачев напомнил о недавней встрече с представителями МАГАТЭ, в ходе которой удалось договориться о совершенно другом подходе к информированию мировой общественности о происходящем, и теперь самое время проверить, будет ли эта договоренность «работать».

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