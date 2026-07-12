Водолазы обнаружили тело третьего пропавшего мужчины на реке Алдан в Якутии

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Поиски продолжаются.

В Якутии спасатели обнаружили тело еще одного мужчины, который числился пропавшим после опрокидывания моторной лодки на реке Алдан. Погибшего нашли в 20 километрах ниже по течению от места аварии, произошедшей 9 июля. Об этом сообщила Служба спасения Якутии в Telegram-канале.

Поисковая операция велась с использованием гидролокатора бокового обзора. Тело обнаружили 12 июля в 16:25 по местному времени (10:25 мск). Специалисты установили, что погибший находился среди четырех мужчин, которые были на борту лодки в момент происшествия.

Инцидент произошел 9 июля. Судоводитель и четыре пассажира передвигались на моторной лодке «Обь» по реке Алдан от поселка Угоян в направлении села Хатыстыр. Судно перевернулось примерно в 25 километрах выше Угояна.

Одному из находившихся на борту удалось самостоятельно выбраться на берег. Двух других погибших обнаружили днем позже — 10 июля. Их тела нашли родственники на дне реки и подняли на поверхность.

Сотрудники Службы спасения Якутии продолжают работу на месте происшествия. Четыре водолаза задействованы в поисках последнего пропавшего мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Предгорном округе Ставропольского края обнаружили тело четырехлетнего мальчика, пропавшего у реки Кума. По данным регионального управления Следственного комитета, тело ребенка нашли в русле водоема — оно находилось среди коряг. Предварительно, у мальчика имеются признаки утопления.

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