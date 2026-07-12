Свириденко подтвердила отставку с должности премьер-министра Украины

Фото: Instagram*/svyrydenko.official

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Она занимала пост главы правительства с июля 2025 года.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что покидает свой пост. Об этом она сообщила после заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского о планах обновить состав правительства. Об этом чиновник написала в Telegram-канале.

«Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство <…> Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги <…> Готова и в дальнейшем служить украинскому государству», — написала она.

Тем временем депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможном новом назначении экс-премьера. По его словам, Свириденко может возглавить украинское посольство в США.

«Свириденко, похоже, идет на посла в США. Это означает, что она покидает пост премьера и будет обновлено все правительство», — указал Железняк в Telegram-канале.

Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра в июле 2025 года, после чего сформировала новый состав правительства. В украинских политических кругах ее называли человеком Андрея Ермака, который на тот момент возглавлял офис Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине усиливается общественное недовольство, связанное с проводимой мобилизацией. Происходящие инциденты могут перерасти в более масштабные протестные акции.

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