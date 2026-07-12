Москва представила свои ключевые цифровые проекты в Китае

Москва представила свои ключевые цифровые проекты на конференции в Китае

Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

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Столичные разработки в сфере умного города вызвали интерес у представителей сразу нескольких стран.

Делегация Департамента информационных технологий Москвы представила столичные цифровые проекты на Глобальной конференции по цифровой экономике (GDEC) в Пекине, а также приняла участие в международной лидерской программе по развитию цифровой экономики. Об этом сообщил портал mos.ru.

В ходе визита московские специалисты рассказали зарубежным коллегам о развитии экосистемы умного города. Особое внимание было уделено возможностям портала mos.ru, цифровому двойнику Москвы и другим решениям, которые уже используются в повседневной жизни мегаполиса.

Советник руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Онтоев отметил, что столица продолжает развивать цифровую экосистему и активно делится накопленным опытом с международными партнерами. По его словам, сервисы mos.ru ежедневно помогают жителям решать бытовые вопросы, а цифровой двойник Москвы используется для управления развитием города.

«Мы видим высокий интерес зарубежных коллег к московским решениям и продолжим развивать профессиональные контакты для обмена опытом и реализации совместных инициатив», — рассказал Дмитрий Онтоев.

В образовательной программе, организованной Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР) совместно с Пекинским муниципальным бюро экономики и информатизации, приняли участие эксперты из Малайзии, Испании, Сальвадора, Непала и других государств. Участники обсудили современные подходы к цифровизации государственного управления, применение инновационных технологий и обменялись успешными практиками.

Кроме того, делегация посетила крупнейшие технологические объекты Китая, включая инновационный кластер Чжунгуаньцунь, автоматизированное производство Xiaomi, центр робототехники Robot Mall и строящийся умный город Сюнъань.

Во время конференции представители ДИТ Москвы также провели переговоры с Управлением по экономике и технологиям Народного правительства Пекина, профильными ведомствами других стран, а также международными организациями, включая ЮНИДО и DEC40. Отдельная встреча состоялась в Тяньцзине, где обсуждались перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий.

Зарубежным партнерам представили ключевые городские сервисы Москвы — от записи к врачу и доступа к электронной медицинской карте до передачи показаний счетчиков и покупки билетов в учреждения культуры через mos.ru. Также участникам рассказали о возможностях цифрового двойника столицы, который применяется при планировании городской среды, благоустройстве и обеспечении безопасности.

Отдельное внимание на встречах уделили внедрению искусственного интеллекта. Московские специалисты рассказали, что нейросети уже помогают автоматически выявлять недостатки в содержании дорог и объектов благоустройства.

Еще одной темой стала цифровая вовлеченность жителей. Зарубежным коллегам представили проекты «Активный гражданин», «Наш город», «Электронный дом» и «Город заданий», благодаря которым москвичи могут участвовать в развитии столицы, сообщать о городских проблемах и пользоваться современными цифровыми сервисами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские регионы начали использовать цифровые решения для строительной отрасли, созданные в Москве. Столичный Центр искусственного интеллекта в градостроительстве заключил 29 соглашений о сотрудничестве с 21 регионом для внедрения таких технологий.

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