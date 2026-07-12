Катар погрузился в траур после смерти бывшего эмира

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Бывший правитель Хамад бен Халиф Аль Тани скончался в возрасте 74 лет.

В Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур в связи со смертью бывшего эмира шейха Хамада бен Халифы Аль Тани. Об этом сообщила канцелярия экс-главы государства.

Траур начался 12 июля. На протяжении четырех дней по всей стране будут приспущены государственные флаги. Кроме того, с 13 июля временно прекратят работу министерства, государственные ведомства и другие учреждения. Возобновить деятельность они должны 19 июля.

Церемония прощания с бывшим монархом состоится вечером 12 июля. Поминальную молитву проведут в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба в Дохе, после чего шейха похоронят на кладбище в Лусаиле.

С 13 по 15 июля действующий эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани будет принимать соболезнования от глав государств, представителей правящей династии и жителей страны.

О смерти шейха Хамада бен Халифы Аль Тани стало известно утром 12 июля. Бывший правитель скончался в возрасте 74 лет. Он возглавлял Катар с 1995 по 2013 год, а затем добровольно передал власть своему сыну Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира.

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