Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Серия слабых подземных толчков зарегистрирована в центральной части Мраморного моря.

Ближайшие семь дней станут важным периодом для наблюдения за сейсмической обстановкой в районе Стамбула после серии слабых землетрясений в Мраморном море. Об этом сообщил турецкий сейсмолог, профессор Осман Бекташ в публикации в социальной сети X.

По данным ученого, в центральной части впадины Мраморного моря на глубине от 6 до 9 километров зарегистрировали несколько микроземлетрясений магнитудой менее 3,5. Бекташ отметил, что подобные последовательности подземных толчков могут указывать на изменение распределения напряжения в отдельных участках разлома, которое происходит за счет небольших разрывов.

При этом специалист подчеркнул, что сама по себе такая активность не свидетельствует о скором мощном землетрясении. Однако, по его словам, за развитием ситуации необходимо внимательно следить, поскольку наблюдения позволяют лучше понять процессы, происходящие в центральной части Мраморного моря.

«Произведет ли эта группа землетрясение магнитудой M4+ в ближайшие три-семь дней, станет одним из наиболее критических научных показателей», — написал Бекташ.

Сейсмолог также обратил внимание, что прогнозы возможного развития событий не должны основываться только на одном сценарии. По его мнению, для оценки рисков необходимо учитывать несколько моделей поведения разлома, поскольку процессы внутри земной коры остаются сложным объектом для изучения.

Мраморное море расположено в зоне Северо-Анатолийского разлома — одного из наиболее активных сейсмических регионов мира. Район находится под постоянным наблюдением специалистов из-за высокой плотности населения вокруг Стамбула и риска возникновения сильных подземных толчков.

Дополнительное внимание к региону усилилось после землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло у побережья Стамбула весной 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате землетрясений в Венесуэле достигло 4118 человек. Власти страны также сообщили о более чем 16 тысячах пострадавших. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли ночью 25 июня и были зафиксированы в разных регионах Венесуэлы, а также на территории соседней Гайаны.

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