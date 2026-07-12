«Лучшая женщина на Земле»: Елена Малышева сообщила о смерти матери

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Телеведущая рассказала о прощании с близким человеком и опубликовала оставленное ею обращение к семье.

Умерла мать телеведущей Елены Малышевой Галина Морозова. Ей было 93 года. О ее смерти Малышева сообщила в социальных сетях.

«Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья», — написала Малышева.

Вместе с сообщением Малышева разместила текст завещания, которое Галина Морозова написала в 2015 году. В нем она обратилась к своим детям, внукам и правнукам с просьбой всегда поддерживать друг друга.

«Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, как будто достичь их невозможно. Но вы их, безусловно, достигнете. Вам все по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром», — было сказано в завещании.

Телеведущая назвала свою мать «врачом от Бога» и подчеркнула, что считает ее лучшей женщиной на земле.

«Моя мама. Врач от Бога. И лучшая женщина на Земле», — заключила телеведущая.

Галина Морозова многие годы посвятила работе в педиатрии. Она возглавляла инфекционное отделение Кемеровской городской больницы. После перенесенного коронавируса здоровье врача стало постепенно ухудшаться. Как ранее рассказывала Елена Малышева, в последние годы ее мать страдала парапарезом — заболеванием, сопровождающимся выраженной слабостью мышц конечностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Антуанетта Бауэр, известная по сериалу «Звездный путь», скончалась на 94-м году жизни. Она умерла в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

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