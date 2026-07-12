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ГРС использовалась в интересах Вооруженных сил Украины.

Армия России уничтожила газораспределительную станцию (ГРС) в Краматорске в Донецкой Народной Республике беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Герань». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«По данным ведомства, газораспределительная станция использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — уточнили в пресс-службе Минобороны в МАКС.

Ранее армия России в ночь на 12 июля нанесла групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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