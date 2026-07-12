Оскверненные надгробия советских воинов в Нидерландах начали восстанавливать

Фото: sovjet-ereveld.nl

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Работники очищают памятники от краски и оскорбительных надписей.

В Нидерландах начали восстанавливать оскверненные вандалами-русофобами надгробия воинов Красной армии на «Советском поле славы» под Лесденом. Об этом сообщил одноименный благотворительный фонд, отвечающий за состояние мемориала.

Работники очищают надгробия от краски и оскорбительных надписей.

«Мы очень благодарны за множество выражений поддержки и реакции как внутри страны, так и из-за рубежа, которые Фонд получил за последние 24 часа после серьезного осквернения мемориала», — гласит релиз.

В организации отметили, что готовы продолжать миссию по поиску и установлению личностей жертв Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также по организации и защите могил советских воинов и их родственников.

Ранее неизвестные осквернили захоронение воинов «Советское поле славы» в городе Лейсден в Нидерландах. Более ста надгробий облили красной краской и нанесли оскорбительные надписи и символы. Правоохранители начали расследование, на месте происшествия работали криминалисты, личности вандалов устанавливаются.

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