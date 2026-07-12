Зонты не убираем: какой будет погода в Москве и Подмосковье 12 июля

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Атмосферное давление в столичном регионе ожидается пониженное.

Жители и гости Москвы и Подмосковья в воскресенье, 12 июля, столкнутся с новой волной осадков — столичный регион снова накроют проливные дожди. Соответствующий прогноз размещен на официальном портале российского Гидрометцентра.

Дневная температура в Москве будет колебаться между показателями от плюс 21 до 23 градусов. Однако в ночное время суток в городе прогнозируется похолодание до плюс 14 градусов тепла. Дожди с грозами будут длиться весь день.

В Московской области днем ожидается температура до плюс 24 градусов. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов. По словам синоптиков, осадки в регионе тоже продлятся до понедельника.

Кроме того, метеорологи добавили, что ветер будет дуть с севера со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается пониженное — до 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о мощном ливне с градом, обрушившимся на Москву в субботу. Неблагоприятные погодные условия привели ухудшению видимости в ряде районов города.

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