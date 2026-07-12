Иран закрыл Ормузский пролив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тегеран призвал Вашингтон прекратить вмешательства в дела региона.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщил телеканал Press TV.

В иранском военном ведомстве подчеркнули, что ограничения на передвижение кораблей через водную артерию продлятся до тех пор, пока Вашингтон не перестанет вмешиваться в дела региона.

В КСИР также подтвердили удары по торговым судам, которые пытались пройти через неодобренный Тегераном маршрут. Военные добавили, что кораблям сделали несколько предупреждений, на которые они никак не отреагировали.

Кроме того, ВМС корпуса подчеркнули, что за провокациями в Ормузском проливе стоят именно США. В организации предупредили насчет атак по американским военным объектам в регионе в случае «нового акта агрессии» со стороны Вашингтона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в последние дни. Военные США заявляют, что наносят удары по территории исламской республики из-за обстрелов Ираном танкеров в Ормузском проливе. Тегеран отвечает атаками на американские базы в регионе.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф сообщил о готовности ИРИ противостоять возможной агрессии США. Он подчеркнул, что руководство страны испытывает недоверие к заявлениям Белого дома.

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