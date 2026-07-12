Трансляция «Алых парусов» вновь установила рекорд по числу зрителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Праздник выпускников впервые синхронно переводили на три иностранных языка.

«Алые паруса» поставили новый рекорд — который год подряд, хочу добавить. Почти 50 миллионов человек посмотрели трансляцию «Пятого канала» 27 июня. Телеохват водно-пиротехнического шоу и концерта на Дворцовой, включая международную орбиту, — 28 миллионов. Онлайн — плюс еще 20 миллионов зрителей. И отдельная гордость — почти 14 миллионов просмотров в «Одноклассниках», беспрецедентный показатель для этой площадки.

Впервые праздник синхронно переводили сразу на три языка — английский, китайский и вьетнамский. Главный праздник выпускников России не мог остаться незамеченным. Безумно приятно быть частью команды, которая делает такую красоту с 2005 года, когда праздник после многолетнего перерыва был возрожден по инициативе Акционерного Банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала».

Многие зрители отметили и необычную заставку телетрансляции: разведенные мосты, узнаваемые силуэты Петербурга, перо Жар-птицы и русские орнаменты легли волнами по каналам и улицам северной столицы, будто город сам стал холстом. Необычные ракурсы «от первого лица» позволили зрителям почувствовать себя частью волшебного вечера в Петербурге.

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