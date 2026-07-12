Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Украина планировала удары по инфраструктуре и высокопоставленным офицерам, однако российские силовики вскрыли схему и предотвратили атаки.

На саммите НАТО предпочли как-то не заметить, что украинские формирования нанесли удар сначала по компрессорной станции «Краснодарская», которая питает «Голубой поток». По этому трубопроводу газ идет как раз туркам. Как раз в направлении Анкары. Удар по союзнику НАТО силами страны, которую в НАТО обнимают, — ирония, которую я даже не могу объяснить.

Но это оказалось не пределом: под Новороссийском был атакован танкер Yasa Polaris, когда он швартовался у терминала КТК — Каспийского трубопроводного консорциума.

Тут надо расшифровать: КТК — это международный проект, где большая доля у американской компании «Шеврон». А нефть — казахстанская. То есть тут сразу дуплетом по союзнику и нейтральной стране — стреляли из Киева. И ничего никто не сказал. Посчитали, что Киев не специально, что это эксцесс исполнителей.

Хотя это не первая атака на экспортные потоки в российской зоне ответственности. Более того, Киев готовил к саммиту НАТО настоящий «подарок» — серию терактов внутри России.

Целились в инфраструктуру, в оборонные предприятия, в высокопоставленных военных. В том числе с использованием роя беспилотников, которые должны были быть запущены с нашей же территории. К счастью, ФСБ России сумела вскрыть планы противника. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь расскажет подробности.

По темному коридору подземного гаражного кооператива с осторожностью продвигается вооруженная группа бойцов ФСБ. В одном из боксов, по оперативной информации, хранится опасный груз.

Внутри 13 FPV-дронов. После того как все проверили саперы, к делу приступили эксперты. Каждый беспилотник разобрали и максимально подробно изучили.

«Был рой дронов, предполагался в операции. У каждого дрона своя цветовая индикация. И отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь, и предполагается, что донаведение происходит в автоматическом режиме», — поделился эксперт ФСБ.

Килограмм взрывчатки на каждом и искусственный интеллект должны были гарантировать — военный аэродром Ростов-Центральный будет выведен из строя. План Главное управление разведки Минобороны Украины продумало в мельчайших деталях. Но не учло два нюанса — осведомленности российских спецслужб и того, что их агент, нанятый в России, может оказаться двойным.

«Гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА», — отметил оперативный сотрудник ФСБ.

Мужчина, по большому счету, нашел выход из вербовочной программы. В самом начале общения украинские спецслужбы обычно заявляют, что сам факт разговора в России — якобы уже преступление.

«Вербовщики, кураторы этим пользуются, говорят: ты все равно уже совершил правонарушение, тебя все равно уже накажут, поэтому тебе нужно идти до конца», — поделился схемой политический аналитик Александр Асафов.

На самом деле, по закону, если вовремя сообщить о готовящемся теракте и помочь его предотвратить — никакого наказания нет. А в этом случае удалось даже забрать у ГУР предоплату.

Но это только один эпизод, судя по всему, широкомасштабной диверсионной операции Киева. Недаром глава киевского режима Владимир Зеленский еще две недели назад заявлял, что он одобрил 40-дневную серию терактов.

«Украина сейчас действует по модели гитлеровской Германии, понимая, что сейчас на фронте нет никаких успехов, наоборот, идет откат, то необходимо максимально увеличить количество террористических ячеек», — объяснил судебный эксперт, эксперт комитета Госдумы по развитию гражданского общества Игорь Иванишко.

Этого диверсанта пришлось задерживать прямо возле пакета с взрывчаткой. Много лет назад он жил в России. И даже побывал за решеткой за разбои и грабежи. Потом уехал в Днепропетровск. А сейчас снова вернулся.

«В феврале 2026 года, под угрозой уголовного преследования супруги, он был завербован противником, прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев — Ереван — Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта», — рассказал оперативный сотрудник ФСБ.

Его заданием было убийство высокопоставленного военного с помощью отдельного FPV-дрона. Вот такие инструкции мужчина получил от своего куратора. Сохранилась запись разговора.

«Помогли наши иностранные друзья сделать такую разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы, понял? С нашими, ну не с нашими там, с друзьями-инструкторами, которые специально приедут обучать», — заявил куратор украинских спецслужб.

Участие западных спецслужб в планировании терактов на территории России неудивительно. Бывший агент ЦРУ Майк Харрис уверяет — такие планы Лондон и Вашингтон вынашивают десятки лет.

«Когда-то была такая операция „Гладио“. И сейчас происходит то же самое — это серии ударов по инфраструктуре, гражданским объектам, транспорту. Это акции устрашения, чтобы получить хоть какие-то рычаги влияния на Москву», — вспомнил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Операция «Гладио» разрабатывалась после Второй мировой. Чтобы в случае войны НАТО с Советами в тылу СССР уже была готовая диверсионная сеть. Сейчас возможности Запада скромнее.

Девушка — тоже диверсант. С серьезным заданием — подготовить убийство военного.

«Я осуществляла слежку. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация», — рассказала девушка.

Девушку вербовщик зацепил на том, что называется медовой ловушкой. Просто пообещал ей отношения и присылал сердечки вместе с инструкциями.

«В конечном итоге все говорит только об одном: Россия выигрывает, а Украина слабее и делает то, что может, в том числе вещи, запрещенные международным гуманитарным правом», — отметил экс-кандидат в президенты Франции, основатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Только вот признать, что главным орудием Киев с поддержки Запада выбрал террор, — духа ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не хватает. Террор для Запада — вполне привычный инструмент.

Российские же спецслужбы параллельно с допросом девушки искали новых хозяев для ее рыжей корги. Собаку отдали в хорошие руки, страдать из-за хозяйки, которой грозит долгий срок, она не должна.

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