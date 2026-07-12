Единство под вопросом: в НАТО все больше стран отказываются помогать Киеву

Фото, видео: www.globallookpress.com/Press Service Of The President O; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Болгария, Нидерланды и Чехия заявили о нехватке вооружений и средств для дальнейшей помощи Украине.

Запад намерен еще как минимум два года содержать Киев. Семьдесят миллиардов евро дать в этом году. Затем еще семьдесят миллиардов в следующем. Такие обязательства взяли на себя страны НАТО на саммите в Анкаре.

Главу киевского режима Владимира Зеленского по привычке позвали, но держали на расстоянии, на общий снимок не пустили, и в обсуждениях судьбы своей страны он не участвовал. При этом на фоне больших обещанных сумм больше стало и тех, кто решил не «складываться» на этот праздник.

Болгария объявила, что у нее больше нет оружия, которое можно было бы продать Украине. Нидерланды сообщили, что королевство достигло предела своих возможностей.

К этому добавим Чехию, чей премьер объявил, что у Праги нет ни оружия, ни денег для Киева. Венгрия и Словакия, как обычно, просто повторили то, что говорят уже который год.

США пообещали Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для батарей ПВО «Пэтриот». Это серьезное оружие, но и производство не так-то просто построить. Как подсчитал симпатизирующий Украине немецкий журналист Юлиан Репке, это минимум года три нужно. И почему-то мы за это время ни разу не попадем туда… Ну ладно. Так вот: пока с конвейера сойдет первая противоракета, Россия успеет выпустить со своих заводов более полутора тысяч ракет, которые по замыслам и надо перехватывать «Пэтриотами».

Главный вопрос: а кто, собственно, оплатит все это? Кто выделит 70 плюс 70 миллиардов евро, в том числе и на производство ракет для «Пэтриот» на Украине?

Британия? Там снова меняется премьер-министр — Энди Бернем, «заукраинец». Но будет ли этот вопрос для него в приоритете или все-таки займется домашними делами?

Франция? Суд разрешил Марин Ле Пен баллотироваться в президенты весной 2027 года, и по опросам она опережает любого конкурента. А она хочет тратить деньги на Францию, а не на Украину.

Германия? Но там свои грандиозные планы: к 2030 году один из трех евро бюджета пойдет на армию. Зачем им тратить лишние еще и на Украину?

И вот на этом фоне — деталь, которая как будто случайно оказалась в кадре. Гостям саммита турки подарили именные револьверы с боевыми патронами. Этого никто не понял. Некоторые даже подарки вернули, как тот же бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Но мы же помним правило чеховского ружья? Такой реквизит не остается без дела до конца пьесы. Так что запомним этот револьвер и посмотрим, что будет с ним в последнем акте. Из Анкары корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

По сути, сверка часов тех, кто называет себя союзниками. По форме — добровольная оккупация столицы одного из членов альянса. В город ввели военную технику, закрыли несколько районов. Двое суток Анкара жила в условиях серьезных перекрытий. Вот такие ленты с полицейскими машинами на каждом шагу, и только в конце второго дня саммита ограничения начали потихоньку смягчать.

Тишина пустых жарких улиц. И суета прохладных залов президентского дворца. В Турции, в отличие от Европы, не экономят на кондиционерах и воде.

Здесь постарались подготовиться ко всем аспектам саммита. И дело не только в безопасности. Вот этот запас воды — несколько десятков, а может, несколько сотен бутылок — предназначен для пропускного пункта. Ну просто чтобы люди, которые там работают, не падали в обморок от жары. Так что о милитаризме говорили в комфорте.

Обещания платить больше — это что-то вроде присяги на верность США, а точнее главе Белого дома Дональду Трампу. Именно он давно требует от союзников раскошелиться. На саммит приехал недовольный. Генсек Рютте взялся лично его рассмешить.

Шутка про белые кроссовки не сыграла. Тогда Рютте скопировал трамповскую речь. Тут шеф немного смягчился. Откровенная лесть президенту США — тоже один из результатов саммита. На закрытой части встречи лидеров ее показатели зашкаливали.

«Они говорили: „Сэр, мы вас любим“. Взрослые люди это говорили. Разве это не мило?» — заявил президент США Дональд Трамп.

В этом искусстве члены альянса достигли высот. А вот сплоченнее не стали. НАТО разрывают разногласия. На саммите была даже своя «коалиция нежелающих» увеличивать взносы и помогать Украине. Против — Венгрия, Словакия. Испания пошла дальше — отказалась «заносить» пять процентов ВВП.

А что же их тогда объединяет? Верно, ненависть к России.

«Какова атмосфера? Все говорят о войне, все говорят о вооружении, и я вчера вообще ни разу не услышал слова «мир», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

И это тоже один из важных результатов. НАТО — официально антироссийская структура. В итоговом документе альянса наша страна названа долгосрочной угрозой. И все эти повышенные взносы — взносы на войну с нами. Прямо о том, что радует натовские страны, сказал финский глава.

«Много причин, почему удары ВСУ молодцы. Они приносят войну в дома россиян. Бьют по Санкт-Петербургу, Москве и Крыму. Теперь под ударом дети, под угрозой детский летний отдых», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Потом, правда, сказал, что оговорился. Но русофобия — часть его работы. И Стубб, и другие понимают — Россия не угрожает Западу на самом деле.

«Честно говоря, я не ожидаю, что Россия на нас нападет, но Россия любит, когда мы ее боимся», — отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Это НАТО де-факто воюет с нашей страной. Поставки оружия, финансовые вливания, данные разведки. Поддержка Украины — это тоже официальная и консолидированная позиция стран альянса. На словах помогать все хотят. Но не все могут.

«Мы исчерпали наши возможности по оказанию военной поддержки, я имею в виду оружие со складов Болгарии. Нам нечего больше поставить Украине», — заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Расходы на главный таран Запада — Украину — распределяются неравномерно. Как и расходы на содержание НАТО. Вот руководство Германии взвалило на себя тяжелые финансовые обязательства. Перед немецким народом канцлер Германии Фридрих Мерц начал оправдываться в Анкаре. Продолжил в Берлине.

«Мы достигнем целевого уровня расходов на оборону в пять процентов раньше срока! И я говорю тем, кто сомневается, что оборона важнее социального обеспечения: все это будет неважно, если не будет свободы и мира», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Конечно, решение Мерца вызвало шквал недовольства в Германии.

«Вы раздуваете военные расходы до астрономических размеров, в то время как промышленность Германии уничтожена!» — возмутилась председатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Претензии предъявляют к своему руководству и французы.

«Мы оказались в ситуации, когда Европа готова разориться. Мы участвуем в каком-то крестовом походе, но, разоряя самих себя, лишь бы продолжать эту войну и не дать Украине рухнуть», — сказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Но от неудобных вопросов президент Франции Эммануэль Макрон научился убегать. Его пробежка по перекрытым улицам Анкары тоже стала одним из самых запоминающихся моментов.

«Макрона могли узнать по этим черным очкам. Вот тут он решил пробежаться. Рядом отель, где он живет, и парк. Французский президент сказал «bonjour» и побежал вот по этой дорожке», — рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Впрочем, развлекал гостей саммита не только он.

Впервые за последние годы Зеленского не пригласили на главное заседание. Поэтому он компенсировал количеством встреч. Премьер Италии, глава Евросовета. До самого Трампа дошел. Правда, тот все время вспоминал его имя.

Много обещаний, громких слов. Но мало сути. После этой встречи запомнился только коронный взгляд главы режима. Бешеный выкрик украинской журналистки.

И улыбка Трампа на это в ответ. С саммита Украина увозит обещания о новых траншах. США — перспективу новых контрактов для своих оружейников. Европейцы — подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Памятный револьвер и шесть патронов. Учитывая их реальную способность защищаться, один патрон надо оставить для себя. И мушку лучше спилить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС