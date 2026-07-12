Ответ на атаки Киева: Россия наращивает удары по энергетической инфраструктуре Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

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На фоне попыток ВСУ спровоцировать топливный кризис в РФ наши войска методично выводят из строя объекты энергетики и логистики Незалежной.

В этом году Киев изменил тактику и вместо полевых сражений делает ставку на удары дронами вглубь российской территории. В пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский даже объявил о создании отдельного Командования дальних ударов. Это он зря.

Еще неделю назад президент России Владимир Путин четко дал понять, что эскалация конфликта со стороны Киева приведет лишь к новым территориальным потерям Украины.

«Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более что это — так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, — тоже исторически русская, российская земля», — сказал Владимир Путин на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Сейчас действия ВСУ и их западных координаторов — а очевидно, что подобные удары невозможны как минимум без спутниковых и других разведданных со стороны Запада — направлены на создание масштабного топливного кризиса в России, чтобы таким образом принудить сесть за стол переговоров на условиях, невыгодных для нас. Это не скрывается, это, напротив, подчеркивается. Любые сложности, а они, естественно, есть, из-за поражения ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) раздуваются, делается упор на эмоции. Тем более богатый материал — очереди есть, люди делятся кадрами в соцсетях, переживают, все понятно. На это и расчет: на Западе давно усвоили, что военную операцию всегда лучше сопровождать информационно-психологической — ИПСО. Вот и атакуют и с воздуха, и из сети.

Правительство в режиме 24/7 ищет пути решения топливного вопроса. Три самых значимых шага на этой неделе: запретили вывозить из страны бензин, дизель и авиакеросин, начали, напротив, завозить топливо от соседей и распечатали стратегические запасы. Президент держит ситуацию на личном контроле.

«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», — подчеркнул Владимир Путин.

Из чего складывается этот запас прочности, насколько он большой и почему в принципе западные страны решили организовать в России именно топливный кризис — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Вертикальное видео, короткий формат. Пресс-секретарь немецкого посольства в Москве позирует на фоне заправки. Современная оболочка, старый дедовский призыв: «Русские, сдавайтесь!»

Удобно — пропагандистские листовки можно разбрасывать теперь не с самолетов, а в соцсетях. На западных каналах синхронно сооружают свою альтернативную реальность.

Что происходит в действительности, значения для говорящих голов не имеет. Да, проблемы есть, и они серьезные. Очереди, технические перерывы на заправках, ограничения. Но ситуация меняется.

«Включились два нефтеперерабатывающих завода крупных в европейской части России. Это заработала, судя по всему, одна из установок Московского НПЗ и начались отгрузки с Киришского НПЗ в Ленинградской области», — поделился руководитель центра анализа сырьевых рынков Института энергетики и финансов Максим Шевыренков.

Включились резервы. Из накопленной кубышки в более чем полтора миллиона тонн бензина запасы точечно поставляют в проблемные регионы. В Орле очереди уменьшились кардинально.

«За последнюю неделю, да, гораздо лучше стала ситуация. Очереди уменьшились, заправка занимает порядка 5-10 минут максимум», — рассказал автовладелец.

В Северодвинске машины пока еще выстраиваются вдоль дороги. Но продвигаются быстро.

«Очередь прошла быстро, буквально 20 минут, и все. Я на заправке», — поделился автовладелец Александр.

Среда. Владимир Путин собирает очередное оперативное совещание. Вице-премьер Александр Новак отчитывается о принятых мерах. Загрузка заводов увеличена до максимального уровня, плановые ремонты отложены. Экспорт бензина и авиакеросина под запретом.

«Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, в июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Ключевой посыл совещания президента с правительством: вся топливно-энергетическая отрасль должна быстро перестраиваться. Внешние факторы стали катализатором. Решение же на поверхности — переход к более гибкой и стрессоустойчивой модели.

Всего в России чуть меньше 30 тысяч заправок. Только треть принадлежит крупным вертикально-интегрированным компаниям. Почти 70% — частники, независимые операторы. Они закупали бензин на бирже и к перебоям оказались не готовы.

«На оптовом рынке, где те самые независимые АЗС приобретали топливо, там цены поднялись, и, чтобы они работали хотя бы в ноль, им приходится поднять ценники», — объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Теперь, по решению правительства, будут работать напрямую с производителями. Особенно актуально для восточных регионов. В Омске — очереди, введены ограничения.

«Бензин, мне кажется, у нас есть в достатке полном. Просто сейчас люди выстраиваются в огромные очереди», — отметил автовладелец Кирилл.

На совещании с Путиным звучит еще одно предложение.

«Крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ», — предложил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Привлечение и малого, и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Потенциальных заказчиков теперь гораздо больше. Миниатюрный нефтеперерабатывающий завод может обслуживать производство, автопарк или сеть частных заправок. Здесь их разрабатывают и модифицируют.

«У нас есть ряд типовых решений с производительностью от пяти до ста тонн в сутки и в зависимости от той производительности, которая нужна заказчику», — объяснил генеральный директор и основатель инжиниринговой компании Артем Воловиков.

Российская экономика адаптируется. Это ей не впервой. 20 пакетов санкций как-никак, и каждый, как обещали, «разорвет Россию в клочья!» Уход западных компаний, без которых, как они думали, мы тоже рухнем или как минимум взбунтуемся. Спонсируя и координируя удары Киева по нашей энергетике, Европа рассчитывала опять нанести непоправимый ущерб Москве. Теперь в панике: как самим быть без российского дизеля?

«Сейчас на рынке недостаточно мощностей, чтобы компенсировать нулевой экспорт российского дизельного топлива», — пишет Financial Times.

Просчитались, но где? Главный пострадавший нового витка эскалации — подопечный режим в Киеве. Россия методично уничтожает объекты украинской энергетики, и кратно больше, чем они у нас.

Поражен НПЗ в подконтрольной Киеву части Запорожья. Уничтожены нефтебазы, логистические центры. Около 200 украинских АЗС выведены из строя. Пропагандистский канал «Настоящее время»*, признанный в России нежелательным, публикует кадры объективного контроля. А это прямой удар по военной логистике киевского режима.

«Наиболее удачно, на мой взгляд, прошла операция по ликвидации заправочных станций, бензозаправочных станций на дороге Харьков — Днепропетровск. Эта дорога позволяет перебрасывать войска с Харьковской, Сумской области в Запорожскую область», — проанализировал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

На Украине, впрочем, все двойного назначения. А значит, пострадает и то, что осталось от гражданской экономики, встанет личный транспорт, потом и сообщение между городами. Глубоких резервов, в отличие от России, у Киева нет. С приходом холодов обвал энергетики может обернуться крахом всей системы. Последствия, которые западные спонсоры тоже не потрудились учесть.

* — признана в России нежелательной организацией.

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