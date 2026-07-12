Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Тему прямого участия Лондона в боевых действиях обсудили в Оксфордском университете.

В пятницу российские дроны ударили по нефтебазе и автозаправке совсем рядом с Киевом, всего в 50 километрах. Кампания по разрушению военной логистики постепенно приближается к украинской столице.

Еще со второй половины 2025 года начались удары по железнодорожному подвижному составу. Целями стали прежде всего локомотивы.

А с весны этого года началась работа дронов по АЗС, прежде всего в прифронтовых зонах и вдоль крупных трасс: на Запорожье, на Харьков, Днепропетровск, а теперь и на Киев. С начала лета выбито около двухсот АЗС. Логика та же, что и в локомотивах — создать сложности для переброски техники, личного состава и вооружений на фронт из тыла и между участками фронта.

На этом фоне весьма любопытно выглядела дискуссия в Оксфордском университете, старейшем в Британии, на тему: «А не пора ли им вступить в войну?»

Срывались до визга, доказывая, что пора.

«Мы выбираем не просто между войной и миром. Мы выбираем между принципиальной позицией сегодня или унизительной капитуляцией завтра. Потому что-то, что нам предлагают решить сегодня, — это не просто вопрос внешней политики и даже не вопрос военной стратегии. Это вопрос о том, какой мир мы готовы принять», — заявил студент Оксфордского университета Гарри Олдридж.

Были голоса и против этой идеи, которые предупреждали, что Британия одной из первых окажется под ядерным ударом, если что.

В обновленной российской доктрине четко прописано: угроза нашему суверенитету со стороны других ядерных стран, таких как Британия, или со стороны неядерных, но поддерживаемых странами с подобным оружием, — четкий повод применить, скажем так, особые меры сдерживания.

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