От закрытых позиций до прямой наводки: наступление ВС РФ на добропольском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Танки Т-72Б3М наносят удары по блиндажам ВСУ.

Июль открыл для Киева новую реальность: российские удары по украинской столице стали почти ежедневными, и ПВО ничего не может сделать с нашей баллистикой. Даже по официальной украинской статистике, перехваты ракет над Киевом на этой неделе свелись к нулю. Небо там сейчас представляет собой решето для российской баллистики.

И это Киев, куда стянуто все ПВО, какое поставили страны НАТО. То есть наша армия имеет возможность гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, даже в самых защищенных локациях. А ведь есть удары и по другим целям — в портах на Черном море, например.

Эффектный фейерверк почти сутки можно было наблюдать после удара по корпусам завода в поселке Вишневое, пригороде Киева. Там еще в советские времена производили двигатели для ПВО. Сейчас предприятие попытались переориентировать на серийный выпуск украинской баллистики.

Судя по мощной вторичной детонации, на складе скопилось значительное количество готовой продукции. Из-за разлета обломков и возникшего пожара пришлось эвакуировать несколько кварталов. Пять улиц в поселке Вишневое фактически перестали существовать. По всем военным нормам подобные объекты запрещено размещать вблизи жилых массивов, однако судьба мирных в Киеве не волновала. Впрочем, как и всегда.

Из освобожденной на Донбассе Константиновки российские военные эвакуируют сейчас мирных жителей — кого-то украинская власть бросила, но многие сознательно дожидались наших, дожидались освобождения. Линия фронта движется дальше на запад. Репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Танкисты группировки войск «Центр» готовятся к работе. Загружают снаряды в машину. Работают с закрытых позиций. Бьют по посадке с блиндажами ВСУ. На месте попадания — столбы густого белого дыма. Судя по количеству следов от прилетов наших снарядов, в эту посадку после очередного обстрела враг снова и снова отправляет своих солдат держать укрепление, а значит, нашим танкистам вновь придется открыть огонь.

Танк Т-72Б3М отправляется на боевую задачу. Пока промежуточная точка будет, где он дождется необходимой погоды и дальше отправится на свой ЗОП. Путь машины до позиции теперь — отдельная спецоперация: из-за обилия дронов в небе добираются в несколько этапов, но убойная мощь танка и скорость стрельбы по-прежнему необходимы на передовой.

«Танк — достаточно точное оружие, под грамотным руководством экипажа, командира танка можно попасть в ведро с большого расстояния», — рассказал командир танка группировки «Центр» Роман Шлыков.

Это добропольское направление. Наступление наших подразделений не прекращается. С освобождением села Василевка группировка «Центр» продолжает охват самого крупного города на направлении с юга. Враг здесь сопротивляется отчаянно.

«Там вперемешку, там опытные бойцы как отдельных подразделений, так же опытные подразделения БПЛА. Очень развитые. Наемники были — Латинская Америка скорее всего и поляки», — объяснил командир штурмового взвода 237-го гвардейского ДШП Михаил Князькин.

Наши войска продвигаются на всех направлениях. Группировка «Запад» заканчивает зачистку кварталов в Красном Лимане, националисты пытаются спастись из города, переодеваясь в гражданское.

«Противник находится с местными жителями, угрожает им, чтобы они не выдавали их. Так же очень много находим формы, оружия брошенного», — делится обстановкой командир 36-го МСП 25-й общевойсковой армии ВС РФ с позывным «Гюрза».

Штурмовые подразделения «Юга» уже видели в окрестностях Алексеево-Дружковки — она севернее уже освобожденной Константиновки. Но официальный Киев пока что не признал даже эту потерю. Накануне саммита НАТО бойцов ВСУ отправляли в город, чтобы сфотографироваться с флагом Украины. Вот результат.

Небо Константиновки все еще небезопасно. Поэтому каждая эвакуация мирных жителей становится сложной спецоперацией. На полотне и куске пенопласта надписи крупными буквами: «Семья с ребенком!» Они сами обозначили себя, когда увидели дрон, летящий с нашей стороны. Бойцы в ответ прислали дрон с рацией и запиской, в которой четкие инструкции: когда, куда и как идти.

«Решили рискнуть и написать: «Семья с ребенком». Это были сумерки, я беру этот плакат, и так «вжжжух», мы показываем, он нам будто помахал и улетел. Они нам дали рацию и первые слова: «Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько вас человек», — вспоминает местная жительница Юлия.

Часть пути мирные жители прошли сами, а на очередном этапе их встретили. Сразу осмотрели медики, оказали первую помощь. Все добрались целыми и невредимыми. Теперь в полной безопасности. А это кадры эвакуации десятилетней девочки Софии. Ей всего десять, после гибели бабушки и дедушки осталась одна.

Месяц наши бойцы носили ей продукты, охраняли дом. Софии пришлось примерить бронежилет и каску, на заднем сиденье машины бойцы прикрыли ее с обеих сторон, так при атаке дронов больше шансов выжить. Теперь девочка в безопасности, а территория вокруг ее дома была зачищена, можно двигаться дальше.

Наши ДРГ уже работают в трех километрах от Славянско-Краматорской агломерации. Трассы снабжения ВСУ буквально за неделю взяты под полный контроль расчетами БПЛА, таких видео, снятых националистами, — десятки. На обочинах сожженные машины, водитель отчаянно жмет на педаль газа. Снабжение между городами нарушено.

Активно бьем по целям и в Краматорске. Подключается и наша авиация — так важный мост западнее Славянска уничтожен ударами тяжелых авиабомб, ВСУ потеряли очередной путь снабжения. Наши войска двигаются вперед на всех направлениях, и главное сейчас — не ослаблять натиск.

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