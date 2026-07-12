В Тверской области ребенок погиб из-за падения дерева
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
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Мальчика с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось.
Семилетний ребенок погиб в результате падения дерева в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трагедия произошла в населенном пункте Карачарово. По данным надзорного ведомства, в момент падения дерева мальчик находился в палатке, установленной на территории острова.
Ребенка с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось.
По факту произошедшего Следственный комитет Тверской области организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ход и итоги проверки контролирует Конаковская межрайонная прокуратура.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что двух пострадавших на юге Москвы. Мужчины решили спрятаться от обрушившегося на столицу дождя под деревом, однако спустя некоторое время в него ударила молния. Оба на месте потеряли сознание. Их доставили в больницу.
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