Пентагон рассекретил новую партию материалов об НЛО

Фото: 5-tv.ru

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В эту часть архивов вошли 40 файлов, среди которых не только документы, но и фото, видео и аудиозаписи.

Пентагон опубликовал четвертый пакет архивных данных, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Об этом говорится на специальной странице Министерства обороны США, посвященной «неопознанным аномальным явлениям».

В новую часть архива вошли 40 файлов, среди которых видео, аудиозаписи, фотографии и документы о случаях наблюдения необычных объектов в разных уголках мира.

Один из отчетов посвящен событию 2015 года возле завода ядерного комплекса США в Техасе. Тогда сотрудники службы безопасности заметили небольшой ромбовидный объект, который двигался бесшумно. Однако определить, что именно увидели специалисты, не удалось.

Также в документах описан случай 2019 года. Экипаж военного самолета сообщил о прямоугольном объекте, который обладал необычными особенностями движения и исчез до того, как его удалось отследить.

Публикация подобных материалов продолжается с мая. Ранее уже были рассекречены документы о наблюдениях неопознанных объектов в разных странах. При этом большинство сообщений об НЛО имели обычное объяснение — ими оказывались оптические эффекты, технические объекты или другие явления, которые сначала принимали за что-то неизвестное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США в прошлом допускали советское происхождение некоторых неопознанных объектов в небе.

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