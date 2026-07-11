Исполнителю хита «Розовые розы» Александру Добрынину экстренно вызвали скорую

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; 5-tv.ru

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Артист находился без сознания.

Певцу Александру Добрынину экстренно вызвали скорую помощь в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Артист находился без сознания. Прибывшие на место медицинские работники оказывают исполнителю необходимую помощь.

Александр Добрынин получил широкую известность как солист вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Популярность пришла к нему в конце 1980-х годов после исполнения песни «Розовые розы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Элина Камирен попала в больницу.

По словам Камирен, утром она чувствовала себя нормально, однако после выхода на террасу с чашкой кофе ей резко стало плохо. У нее появились сильные боли, упало давление, она побледнела и начала терять сознание. Близкие незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, но из-за стремительного ухудшения состояния друг семьи был вынужден самостоятельно отвезти ее в больницу.

После оказания первой помощи и обезболивания пациентку перевели в другое медицинское учреждение, располагающее профильным урологическим отделением. Врачи установили, что причиной приступа стали камни в почках.

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