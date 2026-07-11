Умер актер из «Бумбараша» Юрий Смирнов

Фото: ВКонтакте/Театр на Таганке

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Народный артист России, посвятивший сцене несколько десятилетий, скончался на 88-м году жизни.

Народный артист России, заслуженный артист РСФСР Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году жизни. О смерти актера сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

В театре отметили, что Смирнов до последних дней оставался предан профессии, принимал активное участие в жизни коллектива и продолжал выходить на сцену.

«До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Причина смерти артиста на данный момент не раскрывается.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Свою кинокарьеру он начал еще во время учебы, дебютировав в 1961 году в картине «Девять дней одного года».

За долгие годы творческой деятельности актер исполнил десятки ролей в театре и кино. В числе самых известных постановок с его участием — «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Последней работой Смирнова на сцене стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна».

Творческие заслуги артиста были отмечены рядом престижных наград. Он стал лауреатом Премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство», а также был удостоен почетного знака отличия «За безупречную службу Москве».

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