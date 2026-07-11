Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Артистки обещают, что услышать трек можно будет в ближайшее время.

Певица MARGO (Маргарита Овсянникова — настоящее имя) и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева — настоящее имя) анонсировали выход совместной песни «ПОТИХОНЬКУ». Об этом знаменитости сообщили на своих страницах в социальных сетях.

Артистки опубликовали короткое видео, в котором исполнили отрывок новой композиции. Как обещают певицы, полную версию трека поклонники смогут услышать в ближайшее время.

«Классно вместе смотрятся»;

«Девчонки-красотки»;

«Вот это коллаборация!» — пишут интернет-пользователи в комментариях к посту артисток.

Совместная работа стала очередным музыкальным экспериментом для MARGO, которая ранее неоднократно записывала песни с известными артистами. Среди самых популярных ее коллабораций — композиция «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия — настоящее имя), а также «BURATINO» с музыкантом 6ix9ine (Даниэль Эрнандес — настоящее имя).

Ранее 5-tv.ru писал, что MARGO уже рассказывала о подготовке совместного трека с загадочной артисткой, но тогда не стала раскрывать ее имя.

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