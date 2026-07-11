Два человека пострадали после удара молнии на юге Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчин госпитализировали после происшествия на Варшавском шоссе.

Два человека пострадали в результате удара молнии на юге Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе возле стадиона «Труд». По информации собеседника издания, двое мужчин наблюдали за футбольным матчем, когда начался сильный дождь. Они укрылись под деревом, в которое вскоре попала молния.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

После удара мужчины потеряли сознание. Пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Москву обрушились сильный ливень и град. Непогода сопровождалась порывистым ветром, грозой и вспышками молний.

Также 5-tv.ru рассказывал о случае в американском штате Техас, где 13-летний подросток получил удар молнии во время игры за компьютером. Разряд проник в здание и поразил мальчика через металлическую деталь игрового стола, которая находилась в контакте с его кожей. Подросток рассказал о том, что не ожидал опасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.