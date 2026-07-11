NYT: Apple подала в суд на OpenAI, обвинив ее в краже информации

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Претензии связаны с наймом бывших сотрудников и использованием закрытых разработок.

Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании коммерческих секретов. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иск.

Иск поступил в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии. По версии Apple, представители OpenAI во время собеседований с кандидатами, работавшими в компании, интересовались закрытыми проектами, а также просили приносить прототипы устройств и их отдельные компоненты.

В материалах дела также фигурирует бывший сотрудник Apple Чан Лю. Компания утверждает, что после перехода в OpenAI он получил доступ к внутренней технической документации, используя ноутбук экс-коллеги, и скачал конфиденциальные файлы.

Кроме того, как заявляет Apple, Лю советовал бывшей коллеге заранее изучить сведения о еще не представленных продуктах перед собеседованием в OpenAI. Также в иске говорится, что экс-сотрудник якобы намеревался получить доступ к корпоративным документам с помощью ноутбука Apple, который не вернул после увольнения.

По утверждению компании, OpenAI использовала закрытую информацию и при взаимодействии с производственными партнерами Apple. В частности, речь идет о запросе продемонстрировать технологию финишной обработки металла, применяемую при выпуске устройств.

Apple также сообщила, что еще в феврале направила OpenAI письмо с предупреждением о возможном использовании конфиденциальных данных, однако ответа не получила.

«Зарождающийся бизнес OpenAI в сфере аппаратного обеспечения теперь держится на крайне шатком фундаменте, прогнившем до основания из-за незаконного использования присвоенных коммерческих тайн», — говорится в исковом заявлении Apple.

В OpenAI обвинения отвергли. Представитель компании Дрю Пусатери заявил, что OpenAI не заинтересована в коммерческих секретах других компаний и сосредоточена на разработке собственных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский суд оштрафовал компанию Apple на 500 тысяч рублей за повторное неисполнение обязанностей, связанных с распространением информации в интернете. Это решение совпало с новой волной блокировок российского контента в AppStore.

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