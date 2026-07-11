Умер ведущий британских новостей Дермот Марнаган

Фото: Rights Managed/ТАСС

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Журналисту было 68 лет.

В Великобритании в возрасте 68 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала Sky News Дермот Марнаган. О его кончине сообщила его семья, проинформировал телеканал Sky News.

Причиной смерти стал рак простаты — болезнь диагностировали два года назад.

Марнаган проработал в прямом эфире Sky News 15 лет, вплоть до 2023 года, и считался одним из ключевых лиц канала. До этого он вел программы на BBC, ITV и Channel 4. Коллеги отмечали его ровный тембр и сдержанную манеру подачи, что делало голос ведущего легко узнаваемым для британских зрителей.

Журналист родился 26 декабря 1957 года в английском Барнстапле, но детство провел в Северной Ирландии — сначала в графстве Арма, затем в Ньюри. Он окончил Университет Сассекса со степенью магистра, а после — аспирантуру Лондонского Сити по специальности «журналистика».

За годы работы журналист освещал важнейшие события современной истории и заслужил уважение коллег и зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 86 лет умер итальянский пианист и певец Пеппио Ди Капри.

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