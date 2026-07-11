Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет

Фото: Официальная страница Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского

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За время работы в кино артист принял участие в 19 проектах.

Российский актер Дмитрий Брейкин, известный по роли в сериале «Тайны следствия», скончался в возрасте 27 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского в социальной сети «ВКонтакте».

«Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина. Дмитрий пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл целый ряд ярких ролей», — говорится в публикации.

Родственники Брейкина в беседе с aif.ru сообщили, что трагедия произошла в Таиланде, где актер находился на отдыхе. По предварительной информации, причиной смерти стало желудочное кровотечение, после которого последовала остановка сердца.

Мать артиста Татьяна рассказала, что перед случившимся Брейкин отправился один в бар, а позднее его нашли без сознания возле торгового центра. Молодого человека доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В настоящее время семья занимается перевозкой тела актера в Россию. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

Дмитрий Брейкин родился 1 августа 1998 года и окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 2020 году он стал актером Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского. За время работы в кино артист принял участие в 19 проектах. Среди них — сериалы «Тайны следствия», «Первый отдел», «Такси под прикрытием», «Страх над Невой», «Тюльпаны» и «Морские дьяволы. Вектор атаки».

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