Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Длительное отсутствие дома может стать поводом пересчитать часть расходов.

Отсутствие жильцов в квартире более пяти дней подряд дает право на перерасчет некоторых платежей за коммунальные услуги. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Депутат пояснил, что многие россияне не знают о такой возможности. По его словам, порядок перерасчета закреплен постановлением правительства РФ № 354. При этом учитываются только полные дни отсутствия — без даты выезда и возвращения.

«Главное условие: вы должны отсутствовать дома более пяти полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения», — сказал Вольфсон.

В первую очередь речь идет о плате за вывоз мусора. Вольфсон отметил, что с 1 марта 2023 года устранена правовая неопределенность: теперь перерасчет должен проводиться независимо от того, каким способом в регионе рассчитывается тариф — по числу проживающих или площади жилья.

При этом для воды, газа и водоотведения действуют другие правила. Пересчитать оплату по нормативу за время отсутствия можно только в случае, если установить счетчики невозможно, и это подтверждено специальным актом. При наличии приборов учета плата начисляется только за фактическое потребление.

Отдельные расходы уменьшить не получится. Оплачивать отопление, содержание дома и капитальный ремонт придется в любом случае, поскольку эти платежи не зависят от того, находится человек в квартире или нет.

Чтобы оформить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно заранее или в течение 30 дней после возвращения. К обращению нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие: билеты, чеки из гостиницы, путевку или справку от председателя садового товарищества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель и генеральный директор управляющей компании Алексей Яценко заявил о необходимости увеличения тарифов из-за роста расходов в жилищно-коммунальной сфере. Эксперт отметил, что действующие тарифы зачастую не позволяют управляющим организациям выполнять все требования законодательства по обслуживанию домов на необходимом уровне.

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