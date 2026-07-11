ВСУ атаковали пассажирские автобусы в Запорожской области

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

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На место происшествия прибыли оперативные службы.

В Запорожской области в результате атаки ВСУ повреждены пассажирские автобусы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Минувшей ночью киевскими нацистами совершена очередная атака на объекты гражданской транспортной инфраструктуры Запорожской области. В результате обстрела повреждения получили пассажирские автобусы», — написал он в личном блоге.

Губернатор подчеркнул, что речь идет об общественном транспорте, который используется для перевозки мирных жителей. Он отметил, что автобусы должны были выйти на линии.

По словам Балицкого, в момент атаки людей в транспорте и рядом с ним не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших.

После происшествия на место прибыли экстренные службы. Специалисты проводят осмотр и устанавливают объем повреждений, причиненных транспортной инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Рыльске Курской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и осколочные ранения головы и правой руки.

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