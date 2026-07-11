Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Аферисты убедили супругов передать сбережения под предлогом защиты накоплений.

Супружеская пара пенсионеров из Москвы стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 27,2 миллиона рублей. О произошедшем сообщила прокуратура Москвы.

Мошенническая схема началась с сообщения, которое получила пенсионерка. В нем говорилось о якобы несанкционированном входе в ее учетную запись на портале «Госуслуги», где содержался номер телефона для связи. Женщина позвонила по указанному контакту, после чего разговор перевели на человека, представившегося сотрудником финансовой организации.

Во время беседы злоумышленник заявил, что от имени москвички якобы оформлена доверенность на перевод денежных средств за границу. Супруг пенсионерки слышал разговор и также поверил словам собеседника. После этого аферисты начали убеждать пару в необходимости срочно проверить все имеющиеся накопления, объяснив это необходимостью перевода средств на так называемый «специальный счет».

На протяжении десяти дней мошенники постоянно связывались с супругами, контролируя каждое их действие. По их указаниям пенсионеры собрали все наличные деньги, пересчитали их и показали по видеосвязи. Затем они передали средства прибывшему курьеру. Кроме того, пожилые москвичи сняли крупные суммы со своих банковских счетов в нескольких кредитных организациях и также передали их приезжавшим посредникам, называвшим заранее согласованное кодовое слово.

Чтобы окончательно убедить потерпевших в правдивости легенды, злоумышленники организовали доставку запечатанной коробки. Они сообщили, что внутри находятся новые банкноты, которые необходимо хранить в домашнем сейфе, не вскрывая упаковку. По словам звонивших, нарушение целостности вакуумной упаковки якобы могло привести к «распылению краски», поэтому пенсионеры не стали проверять содержимое.

Установление лиц, причастных к совершению преступления, находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали вербовать россиян прямо на улицах городов. Злоумышленники вовлекают прохожих в незаконные схемы под видом срочного обмена валюты или необходимости перевода денежных средств.

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