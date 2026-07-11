ВС РФ с высокой результативностью наносят удары по морпортам Украины

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

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Под удары также попадают суда, доставляющие вооружение и военную технику Киеву.

Российские подразделения наносят результативные групповые удары высокоточным оружием по инфраструктуре украинских морских портов и объектам, связанным с перевозкой военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что поражение также затрагивает суда, которые, как утверждается, используются для доставки вооружения и техники для ВСУ.

«С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского», — подчеркнули в министерстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что агрессивные действия ВСУ унесли жизни более 500 жителей Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число погибших достигло 545 человек, среди которых 20 детей. По словам главы области, еще 3 724 человека получили ранения различной степени тяжести, включая 109 несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.