Олимпийский чемпион Ваньоньи побил мировой рекорд, который держался 27 лет

Фото: www.globallookpress.com/William Cannarella

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Кенийский спортсмен показал лучшее время в истории на дистанции 1000 метров во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Олимпийский чемпион 2024 года, кенийский легкоатлет Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд в беге на 1000 метров. Это произошло на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Кенийский спортсмен преодолел дистанцию за две минуты 11,83 секунды. Благодаря этому результату он улучшил прежний мировой рекорд своего соотечественника Ноя Нгени на 0,13 секунды. Предыдущее достижение удерживалось в течение 27 лет.

При этом забег на 1000 метров не входит в олимпийскую программу и не представлен в рамках чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике.

Еще один представитель Кении — Себастьян Саве — ранее также вписал свое имя в историю спорта. 26 апреля во время Лондонского марафона он установил мировой рекорд, преодолев классическую дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка Таисия Стопченко стала победительницей чемпионата мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди участниц до 19 лет. Турнир проходил с 3 по 10 июля в Сант-Пере-Пескадоре. По итогам финальной серии Стопченко набрала 18 очков и заняла первое место.

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