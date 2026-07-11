В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Обновленные стандарты затрагивают детское питание, технологии контроля, упаковку и требования к качеству.

Росстандарт утвердил новые и актуализированные государственные стандарты для ряда видов молочной продукции. Изменения охватывают йогурты для детей раннего возраста, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Об этом сообщили в ведомстве.

Впервые в стране утвержден ГОСТ, регулирующий производство йогуртов для питания детей раннего возраста. Документ устанавливает единые требования к качеству и безопасности продукции, определяет нормы к используемому сырью, упаковке, маркировке, транспортировке и условиям хранения. Стандарт распространяется на продукцию, предназначенную для детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет.

Еще одним новым документом стал ГОСТ на напитки, изготовленные на основе молочной сыворотки. Он также разработан впервые и распространяется на специализированную продукцию для детей старше одного года, а также дошкольного и школьного возраста. В Росстандарте отметили, что этот стандарт подготовили в рамках программы стандартизации Союзного государства, посвященной развитию системы детского питания. Оба документа начинают действовать с 1 января 2027 года, при этом производители смогут применять их досрочно.

Изменения затронули и требования к производству сливочного масла.

«Новый ГОСТ на сливочное масло. Обновленный стандарт содержит современные методы анализа сырья и готовой продукции; алгоритм выявления возможной фальсификации; методику определения термоустойчивости масла. Также уточняет требования к упаковке и фасованию. Вступает в силу с 1 января 2028 года», — рассказали в Росстандарте.

Обновления внесены и в действующий ГОСТ на питьевое молоко. В новой редакции актуализированы отдельные показатели качества продукции, а также усовершенствованы методы лабораторного контроля. Эти изменения начинают действовать с 1 января 2027 года.

Отдельный новый стандарт утвержден для мягких сыров. Документ пересматривает требования к качеству и безопасности продукции, расширяет перечень допустимого молочного сырья, а также совершенствует механизмы контроля и выявления возможной фальсификации. Его введение также намечено на 1 января 2028 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвердили национальный стандарт для туалетной бумаги и бумажных салфеток. Новые требования к санитарно-гигиенической продукции вступили в силу с 1 июня 2026 года.

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