В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Инцидент произошел в городе Рыльск.

В Рыльске Курской области мирный житель получил травмы в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы области, под удар попала машина, внутри которой находился 39-летний мужчина. В результате атаки он получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, а также осколочные ранения головы и правой руки.

«У него закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, сочетанное осколочное ранение головы и правой руки. Наши врачи оказали необходимую помощь, пострадавшего будут наблюдать амбулаторно», — написал губернатор.

Беспилотники ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области. В селе Ясные Зори после удара дрона поврежден инфраструктурный объект. В Красном Октябре взрыв FPV-беспилотника выбил стекла в одной из квартир многоквартирного дома. В поселке Октябрьский дрон сдетонировал на дороге, в результате чего повреждения получили грузовой и легковой автомобили.

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